أسما شريف منير تثير الجدل بوصلة رقص مثيرة.. ومتابعون: الانفصال مأثر عليكي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أسما شريف منير

شاركت الإعلامية أسما شريف منير ، جمهورها متابعيها، مقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وظهرت أسما شريف منير في الفيديو هي في وصلة رقص في البحر، الامر الذي أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور.

وعلقت أسما شريف منير ، على الفيديو وكتبت :”I will be with you from dusk till dawn”.

وانهالت التعليقات التي هاجت اسما شريف منير، والت كان أبرزها :” الانفصال مأثر عليكي، هو فيه ايه”.

وفي وقت سابق، ظهرت الإعلامية أسما شريف منير، خلال صورة نشرتها على إنستجرام، بفستان قصير باللون الأبيض، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة، وفضلت أن تضيف القليل من الاكسسوارات الصيفية المميزة، واكملت طلتها بابتسامتها الجميلة أبرز جمالها، مما أثار إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر، أنه تداول أخبار عديدة خلال الأيام القليلة الماضية، عن ارتباطها ولكن الإعلامية أسما شريف منير تجاهلت تلك الأخبار تماما واكتفت بنشر منشور وكتبت فيه: “الحياة للناس اللي عندها طموح بتكون زي السباق وكتير منها بينسي يرضي ويقف شوية يتبسط باللي حققه ووصله ويشارك اللحظات دي ويستمتع بيها مع الناس القريبة منه اللي بتشجعه ومؤمنه بيه”.

اقرأ ايضًا: