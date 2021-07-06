ميريهان حسين بإطلالة مثيرة أمام البحر.. ومتابعون: التاتو في مكان حساس

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، صور جديدة وهي أمام البحر وترتدي فستان أحمر مكشوف من الجانبين، نال إجاب لجمهور.

وعلقت ميريهان حسين على الصور وقالت : “مكاني السعيد”.

وانهالت التعليقات على صور مريهان حسين والتي جاء أرزها :” التاتو في مكان حساس,قمر اوي”.

وفي وقت سابق، نشرت ميريهان حسين، صور جديدة وهي تظهر بدون مكياج، وتتناول اللإفطار داخل طائرة، في إطلالة نالت إعجاب الجماهير.

كما شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، صور جديدة وهي ترتدي مايوه اخضر من قطعتين، أثار جدل الجمهور.

وانهالت التعليقات على صور ميريهان حسين، التي تهاجهما بعد صورها ومنشوراتها الأخيرة، والتي أبرزها :” ايه اللي جرالك.. مكنتيش كدة”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، مقطع فيديو وهي ترقص بفستان مفتوح جرىء، أثار غضب رواد السوشيال ميديا.

اقرأ ايضًا: