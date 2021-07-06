أحمد فلوكس يفاجىء الجمهور: تزوجت 15 مرة وليا الشرف أكون زير نساء

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاحىء الفنان أحمد فلوكس، جمهوروه ومتابعيه الساعات الماضية، بتصريحات نارية له، عن حياته كشفها لأول مرة.

وكشف أحمد فلوكس، عن عدد زيجاته، خلال الفترة التي تلت انفصاله عن زوجته الأولى والتي امتدت لـ12 عاما.

وقال أحمد فلوكس :” اتجوزت 15 مرة وليا الشرف اكون زير نساء زي مابيقولوا عني أحسن مااكون زير رجال”.

وأشار أحمد فلوكس، إلى أن الوحدة التي عانى منها طوال سنوات هي السبب وراء زواجه المتعدد،حيث يعتبر وجود السيدة في المنزل هام للغاية.

وفي وقت سابق، تم تأييد الحكم على الفنان احمد فلوكس بحبسه لمدة اسبوع وغرامة 200 جنيه بتهمة ازعاج رجل أعمال وسبه وقذفه في الهاتف المحمول، وجاء منطوق الحكم قبول المعارضة شكلا ورفضها في الموضوع، وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.

حيث تعود تفاصيل الواقعة، عند تقدم كل من الدكتور أحمد الجندي المحامي، حسني إمام المحامي، وتيسير إبراهيم المحامي، ببلاغ ضد الفنان احمد فلوكس حمل رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة، بتهمة سب وقذف والازعاج من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية لأحد رجال الأعمال.

وبعد الإحالة للمحكمة، تم قضاء المحكمة غيابيا بحبس المتهم لمدة أسبوع مع الشغل والإلزاد بدفع 200 جنيه لإيقاف التنفيذ بشكل مؤقت عن التهمتين للارتباط، وتم إلزامه بدفع كل المصروفات الجنائية، كما تم إلزامه بالدفع للحق للمدعي المدين مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ودفع خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

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