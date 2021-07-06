عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت حسين، صور جديدة وهي أمام البحر وترتدي فستان أحمر مكشوف من الجانبين، نال إجاب لجمهور.

ميرهان حسين بإطلالة مثيرة أمام البحر.. ومتابعون: التاتو في مكان حساس

وعلقت على الصور وقالت : “مكاني السعيد”.

وانهالت التعليقات على الصور والتي جاء أرزها :” التاتو في مكان حساس,قمر اوي”.

وفي وقت سابق، نشرت ميرهان، صور جديدة وهي تظهر بدون مكياج، وتتناول اللإفطار داخل طائرة، في إطلالة نالت إعجاب الجماهير.

كما شاركت جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت صور جديدة وهي ترتدي مايوه اخضر من قطعتين، أثار جدل الجمهور.

وانهالت التعليقات التي تهاجهما بعد صورها ومنشوراتها الأخيرة، والتي أبرزها :” ايه اللي جرالك.. مكنتيش كدة”.

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