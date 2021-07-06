علا غانم بوزن زائد في أحدث ظهور وصدمة للجمهور : كفاية حقن (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، صورة للفنانة علا غانم أثارت صدمة للجمهور، حيث ظهرت بإطلالة غريبة عن شكلها المعتاد.

وظهرت علا غانم في الصورة برفقة الفنانة ريم البارودي، وبوزن زائد وملامح متغيرة، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور حول هذا التغيير.

وعلق الجمهور على الصورة المتداولة، وجاء أبرز التعليقات :” كفاية حقن بقى ياعلا، انتي تخنتي كدا ليه”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مقربة من الفنانة علا غانم أنها ستعود للعمل الفني خلال الفترة المقبلة بأحد الأعمال السينمائية من انتاج السبكي.

وكشفت المصادر في تصريحات صحفية أن الفنانة علا غانم تم التواصل معها منذ ما يقرب من شهرين قبل أن تستقر في القاهرة.

وأشارت المصادر لأن الفنانة علا غانم تلعب شخصية سيدة من الصعيد تتعرض لحادث كبير، وتحاول الانتقام من الذين قاموا بظلمها خلال أحداث العمل.

وعادت الفنانة علا غانم إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد غياب استمر خمس سنوات، حيث إن علا كانت تقيم هناك برفقة زوجها رجل الأعمال المصري الحاصل على الجنسية الأمريكية “عزيز لبيب”، وابنتيها “كاميليا ” و”فريدة”.