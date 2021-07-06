هربت قبل القبض عليها.. القصة الكاملة لأزمة الراقصة جوهرة بفندق الغردقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع، أثارته الراقصة جوهرة، بعد تداول أنباء بصدور قرار حبسها بسبب تهمتها بالفسق والفجور فى أحد الفنادق بالغردقة.

بدأت القصة بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بان الأجهزة الأمنية تلاحق الراقصة جوهرة، لصدور حكم عليها بالحبس سنة لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وعلى الفور حددت الأجهزة الأمنية، مكان تواجد الراقصة جوهرة بأحد فنادق الغردقة، وتوجهت على الفور للمكان لإلقاء القبض علها.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الراقصة جوهرة علمت بقدوم الشرطة إليها للقبض عليها، فقامت بالهرب سريعًا من الفندق قبل وصول الشرطة.

وأشارت الأنباء أنه صدر أمر ضبط وإحضار للراقصة جوهرة، عقب صدور حكم واجب التنفيذ عليها بالحبس لمدة سنة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وأثارت تلك الأنباء موجة كبيرة من الجدل الواسع الساعات الأخيرة، الأمر الذي جعل باسم عبد المنعم مدير أعمال جوهرة، يخرج عن صمته ويكشف حقيقة الاخبار المتداولة.

ونفى ​باسم عبد المنعم، صدور حكم بسجن جوهرة، بتهمة الفسق والفجور، مؤكدًا عدم وجود تلك الانباء بالمرة ولم يحدث هروب ولا شىء من هذا القبيل.

وطالب مدير أعمالها بضرورة توخي الحذر من الاخبار المتداولة غير الصحيحة والتى تتسبب فى حالة من الجدل الواسع حول جوهرة.

وقال باسم، ان جوهرة تعرضت لعملية قرصنة قبل شهر، وسرقة حساباتها دفعة واحدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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