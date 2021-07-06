متع عينك – مايان السيد جننت الشباب بالبيكيني العريان: القشطة ظهرت

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة مايان السيد عدة صور لها من رحلتها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مايان السيد مع السلاحف البحرية مما نال إعجاب متابعيها.

وتصدرت الفنانة مايان السيد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها فيديو هي ترقص من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وظهرت مايان السيد في الفيديو وهي تتراقص على أغنية “Oops!..I Did It Again”.

وأبدت الفنانة مايان السيد دعمها واهتمامها بالقضية الفلسطينية بارتدائها تي شيرت فلسطيني، ووجهت رسالة خاصة للشعب الفلسطيني قائلةً: “بدعيلهم كل يوم من قلبي ومصر كلها بتدعيلكم”.

وأعربت مايان السيد خلال لقائها ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا ” المذاع على قناة “سي بي سي”، عن فرحتها الشديدة عند إبلاغها بالمشاركة مع يسرا في مسلسل “حرب أهلية” عند إحضار السيناريو لها.

وأوضحت أن كل المشاهد في أول المسلسل كانت مع الفنانة يسرا، مما جعلها تقلق وتخاف عند وقوفها أمام الفنانة القديرة يسرا، ولكن بعد تعرفها على الفنانة يسرا في أول مشهد زال الخوف والقلق، مضيفةً :”الفنانة يسرا شخصية لذيذة جداً وروحها حلوة واللوكيشن كله بيحبها أوي”.