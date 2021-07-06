على خطى حنين حسام.. موكا حجازي فتاة التيك توك الجديدة: بترقص عريانة

تصدر اسم موكا حجازي، مؤشرات بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة، حيث أنها أشهر فتيات التيك توك التي ظهرت على الساحة مؤخرًا.

وعلى خطى حنين حسام ومودة الادهم، تسير موكا حجازي، فتاة التيك توك الجديدة، حيث تنشر صور لها وفيديوهات، تميل بشدة إلى العري والإباحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات موكا حجازي، منتقدين بشدة طريقتها وأسلوبها.

ورغم أنها لا تزال صغيرة في السن، إلا أنها حققت شهرة واسعة خلال فترة زمنية قليلة.

ووصل عدد مشاهدات فيديوهات موكا حجازي على تطبيق «تيك توك» إلى ما يزيد عن مليون و400 ألف مشاهدة.

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ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور موكا حجازي في فيديوهاتها على «تيك توك»، بالملابس النسائية الداخلية، وهي ترقص وتؤدي حركات استعراضية.

وبالرغم من أن ظهور موكا حجازي لم يتجاوز حوالي 4 أسابيع فقط، إلا أنها استطاعت أن يكون لديهاعدد كبير من المتابعين.

وتنشر موكا عبر خاصية «استوري»، على موقع «إنستجرام»، صور وفيديوهات لها وهي تدخن السجائر والشيشة.

وبحسب ما كتبت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فإنها مصرية جزائرية.

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