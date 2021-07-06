شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار وبس – صافيناز تفتح أفخاذها وتضع شئ سميك قرب منطقة عفتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعرضت الراقصة الأرمينية المقيمة في مصر «صافيناز»، أنوثتها من خلال نشر صور مثيرة لها على شاطئ البحر مرتدية “البكيني”، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وعلقت صافيناز على الصور بالقول :« وحشتوني يا حلوين».

وقد تميّزت الصور بأنها جريئة إذ ظهرت في الصورة الأولى بالمايوه ولكن غطت في القسم السفلي من جسمها جزءاً من فخديها بارتدائها تنورة شفافة قصيرة، في حين بدت بالصورة الثانية وهي جالسة على كرسي للبحر وباعدت بين رجليها وأمسكت حبة أناناس ووضعت على كتفيها شالاً رقيقاً لتغطي به بعض أجزاء جسدها، كما أبرزت لياقتها بأنها جلست على الأرض في حركة رياضية جعلت رجليها واحدة إلى الأمام والأخرى إلى الخلف.