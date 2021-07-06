يسرا المسعودي تكشف قصة شقتها المشبوهة: «كنت هتقتل بسببها» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي عن بعض المواقف التي تعرضت لها في مصر، وتحديدًا الفترة الأولى التي كانت تحاول خلالها استقرار حالها بالقاهرة.

وخلال لقائها على إذاعة «نجوم إ إم»، قالت الفنانة يسرا المسعودي إنها عندما هبطت إلى الأراضي المصرية استأجرت شقة بالقاهرة واكتشفت فيما بعد بأنها كانت شقة مشبوهة.

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وأوضحت الفنانة يسرا المسعودي: بعد ذلك تردد على منزلها رجال يريدون الانتقام منها معتقدين أنها المالكة للشقة المشبوهة، فتلقت العديد من التهديدات يومًا تلو الآخر، وكان آخرها تهديد بالقتل.

وأضافت يسرا المسعودي: “توجهت لاستئجار شقة أخرى بمكان جديد وتفاجأت أيضًا بسيدات العمارة يوجهون حديثهن لي إنتي أجنبية وجميلة وبنخاف على أزواجنا منك، وأدوني علقة جامدة جدًا وأرادوا طردي من الشقة”.