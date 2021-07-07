«عمرو دياب» يحرج دينا الشربيني أمام الكاميرات.. لن تتخيل ما حدث

عدن - ياسمين عبد العظيم - دينا الشربيني وعمرو دياب

حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انسحاب الفنانة دينا الشربيني من أمام الكاميرات، في العرض الخاص لفيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».

ووفقًا لما جاء في التقارير الفنية، فقد انسحبت دينا الشربيني من المؤتمر الصحفي، والذي أقيم مساء اليوم، بإحدى دور العرض، بسبب سؤال عن الفنان الكبير عمرو دياب.

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ووجه أحد الصحفيين الذين حضروا المؤتمر، سؤالًا حول لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟

وشعرت الفنانة دينا الشربيني بالانزعاج من السؤال، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات، قائلة: «انتو فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا».

وتعود الواقعة التي سأل بشأنها المراسل، إلى مشاركة نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، جمهورها بصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، في وقت سابق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتفاعلت الفنانة دينا الشربيني مع الصورة، حيث حرصت الضغط على زر الإعجاب أسفل الصورة.