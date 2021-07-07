شكرا لقرائتكم خبر عن الدهن في العتاقي – الهوا عمل الغلط مع فيفي عبده و رفع الفستان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهرت فيفي عبدة بإطلالة جريئة علي الشاطي مرتدية فستان قصير باللون الأصفر، ولفتت الأنظار بمكياجها الناعم والجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، حيث اختارت الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

واعتمدت فيفى عبده على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، وأكملت إطلالتها المبهجة بارتدائها بعض الإكسسورات من الحلق الذى زاد من جمال إناقتها.