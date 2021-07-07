نرمين الفقي تفجر مفجأة بشأن عدد عمليات التجميل التي أجرتها حتى الآن

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها في حياتها حتى الآن، وذلك خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج “كلمة أخيرة”.

وقالت نرمين الفقي، أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، قائلة :”لا والله خالص، هي حواجبي بس كانت تقيلة قوي زمان. أنا مش ضد عمليات التجميل لكن ضد المبالغة.”

وأضافت نرمين الفقي، :”الراجل دلوقتي مبقاش يحب الست الفيك.”

وتابعت نرمين الفقي :”في حاجات كتير تجميلية بتبقى فعلا مهمة. لو واحدة حصل لها لا قدر الله حادثة”.

وفي سياق متصل، كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن سبب عدم زواجها حتى الآن، قائلة ان السبب يرجع إلى عدم وجود توافق بينها بين جميع من تقدموا لها، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها بسبب موضوع الارتباط.

وأشارت نرمين الفقي، إلى :””مريت بناس في حياتى كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل”.

وتابعت نرمين الفقي :”أنا كامرأة نفسى أحب واتحب وأشعر إن الراجل اللى قدامى بيحبنى بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ماحبيت في حياتى”.

وعن مواصفات فتى أحلامها قالت نرمين الفقي، :”لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة”.

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وعن مواصفات فتى أحلامها قالت نرمين الفقي، :”لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة”.