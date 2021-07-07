نرمين الفقي تكشف لأول مرة سبب عدم زواجها حتى الآن: سايباها على ربنا

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلت الفنانة نرمين الفقي، الساعات الماضية، ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج “كلمة أخيرة” الذى يذاع على فضائية on.

وتصدرت الفنانة نرمين الفقي مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء الحلقة، حيث أدلت بتصريحات نارية في اللقاء.

وكشفت الفنانة نرمين الفقي، عن سبب عدم زواجها حتى الآن، قائلة ان السبب يرجع إلى عدم وجود توافق بينها بين جميع من تقدموا لها، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها بسبب موضوع الارتباط.

وأشارت نرمين الفقي، إلى :””مريت بناس في حياتى كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل”.

وتابعت نرمين الفقي :”أنا كامرأة نفسى أحب واتحب وأشعر إن الراجل اللى قدامى بيحبنى بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ماحبيت في حياتى”.

وأكدت الفنانة نرمين الفقي، أنها لا تهتم بالمال سواء في حياتها أو في اختيارها الأعمال الفنية، قائلة: «لو بصيت على الفلوس كان زماني اتجوزت مليارديرات».

وعن مواصفات فتى أحلامها قالت نرمين الفقي، :”لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة”.

جدير بالذكر، أن الفنانة نرمين الفقي، كانت قد احتفلت بعيد ميلادها خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

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