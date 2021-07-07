إيحاءات جنسية.. اتفرج موكا حجازي تثير الجدل بتعليق «بتحبوا أنهي ناكهة؟»

أجرت الأجهزة الأمنية فحصا لفيديو فتاة تدعى موكا حجازي لظهورها عبر تطبيق التيك توك، أثناء قيامها بالرقص بطريقة مثيرة، عبر عدد من المقاطع التي انتشرت لها مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت الفتاة بتلك الفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاسبتها وتقديمها للمحاكمة، موضحين أن مثل هذه الأفعال منافية للقيم الأخلاقية ومنافية للأداب العامة.

انتشرت عبر “تطبيق التيك توك” فيديوهات لفتاة تدعى موكا حجازي، اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مسيئة، ودخل بقيم المجتمع، وتجرى جهات التحقيق فحص الفيديوهات المتداولة.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو مدته 19 ثانية، وهي ترقص شبه عارية، كما نشرت العديد من “الاستوري” عبر صفحاتها الشخصية وجاء محتواها يحمل تلميحات جنسية، حيث نشرت صورا لبعض علب السجائر معلقة: “بتحبوا أنهي ناكهة؟” ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب العديد منهم بوقف مثل هذه المقاطع التي تسيء لقيم المجتمع وتحرض الشباب والفتيات على تقليدها.

من هي موكا حجازي؟

بدأت موكا حجازي فيديوهاتها ووجودها على مواقع التواصل الاجتماعي من منصة «تيك توك» الأشهر في تبادل الفيديوهات القصيرة المصنوعة، حيث وصلت مشاهدات فيديوهات الخاصة بها على تلك المنصه يصل الى مليون و400 ألف مشاهدة.

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وتقدم “موكا حجازي” محتوى رقص على التيك توك تظهر بملابس عارية لكتساب الكثير من المشاهدات ولديها ما يزيد عن 11 ألف متابع وعلى الرغم من حذف صفحتها من على منصة “تيك توك”، إلا أنه لا تزال توجد بعض الفيديوهات لها على موقع التواصل الاجتماعي، ووصفها متابعيها على أنها شخصيه استفزازية وغير أخلاقية لما تقدمه من محتوى غير أخلاقي.