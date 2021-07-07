درة و زوجها يخطفان الأنظار بصور رومانسية في أحدث ظهور (اتفرج)

شاركت الفنانة درة ، جمهورها ومتابعيها بنشر صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

وظهرت درة في الصور برفقة زوجها رجل الاعمال هاني سعد، في لقطة رومانسية خلال رحلتهما بباريس.

نالت صورة الفنانة درة وزوجها إعجاب المتابعين والجمهور من محبي الفنانة درة.

https://www.instagram.com/stories/dorra_zarrouk/2612046792758337908/

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة درة في صورة قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وهي ترتدي فستانا ملوكي مجسم مثير بلون مميز، وفضلت أن تستخدم الألوان الترابية الرقيقة في وضع اللمسات الجمالية لبشرتها، كما فضلت ألا تترك شعرها منسدلا علي كتفيها ورفعته بطريقة مميزة.

جدير بالذكر، أن الفنانة درة تصور حاليا أخر مشاهدها في فيلم “الكاهن”، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

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