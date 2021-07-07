جورجينا رودريجيز برفقة كريستيانو رونالدو في إطلالة مثيرة: بدون ملابس

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدل واسع الساعات الماضية، بعد نشر صورة جديدة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا رودريجيز، صورة جديدة لها برفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إطلالة مثيرة حيث ظهرت بالبكيني،، يجلسان على أحد القوارب، برفقة أبنائهم.

وعلقت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الصور وكتبت :”المزيد من الحب”.

وفي وقت سابق، شاركت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جورجينا رودريجيز ، في الصورة وهي ترتدي فستان جذاب باللون البني وتقف بجانب طائرة.

وعلقت جورجينا رودريجيز على الصور، وكتبت : لنستعد للصيف”.

وفي وقت سابق، واصلت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الظهور بإطلالات مثيرة للجدل عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صديقة نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، صورة لها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك وتظهر عارية تماما، لكنها قامت بتغطية منطقة الصدر من خلال إمساكها بحقيبة.

وعلّقت جورجينا على هذه الصورة المثيرة للجدل قائلة باللغة الإسبانية ” انتهز الفرصة”.

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