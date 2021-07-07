شيرين رضا تحتفل بعيد ميلادها.. لن تصدق كم عمرها الحقيقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحل اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، عيد ميلاد الفنانة شيرين رضا، حيث احتفلت به ابنتها نور عمرو دياب في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وتكمل الفنانة شيرين رضا، اليوم العام الـ 53 لها ، حيث انها من مواليد عام 1968، وحققت شهرة واسعة طوال مشوارها الفني وحظيت بشعبية جماهيرية كبيرة.

ونشرت نور عمرو دياب، ابنة الفنانة شيرين رضا، منشور لها عبر حسابها الرسمي لموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” تهنىء فيه والدتها بعيد ميلادها.

وكتبت نور عمرو دياب :”عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية، حكيمة، ملهمة”.

وتابعت قائلة: “أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية”.

من جانبها ردت الفنانة شيرين رضا على ابنتها وقالت :”شكرا لك ياابنتي الجميلة، على هذه الكلمات الرائعة، انا بحبك اكتر واكتر كل يوم”.

و في الفترة الاخيرة تعرضت نور دياب لحملة كبيرة من التنمر على شكلها، وذلك بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها.

والتزمت نور دياب الصمت التام، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

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