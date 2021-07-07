نرمين الفقي:بشوف نفسي ولد ومش جميلة..الجمهور ساخرا:أرحمينا بقى ياشيخة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نرمين الفقي

حلت الفنانة نرمين الفقي ، كضيفة خلال برنامج “كلمة أخيرة مع لميس الحديدي”، وأدلت بتصريحات لأول مرة على الشاشة، كما كشفت عن أسرار صادمة وحقيقية في حياتها سواء عاطفية أو شخصية أو على مستوى المجال المهني.

حيث قالت الفنانة نيرمين الفقي، أنها منذ الصغر ولا تشعر بإنها جميلة على الإطلاق حيث أنها لم تمتلك نعمة الثقة بالنفس، مؤكدة أنها ظلت هكذا حتى وصلت إلى المرحلة الثانوية.

وأكدت نرمين، خلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة مع لميس الحديدي”، أنها دائما تعتقد أنها ليست بجميلة، مشيرة إلى أن الجمال بالنسبة لها فهو نسبي ويتمركز في العقل والروح، بالاضافة إلى إعطاء الفرصة للآخرين للاستماع لهم.

وأشارت نرمين الفقي، إلى أنها مانت دائما ترى نفسها ولد، حيث قالت:”كنت شقية شقاوة غير طبيعية. لما كبرت حتى فترة ثانوي، برضه كنت حاسة إن شكلي مش حلو قوي، لغاية في الجامعة لما ابتديت أدخل في الإعلانات نوعا ما ابتديت أحس بنفسي واني حلوة.”

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وتداول فيديو الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في سخرية العديد من الجمهور ومحبي ومتابعي الفنانة نرمين الفقي، وخاصة تصريحها أنها ترى نفسها ولد، فعلق العديد من الجمهور ساخرين من تعليقها لشدة جمالها، فعلق أحدهم ساخرا:”انتي ولد؟أرحمينا بقى ياشيخة”.