محمود المهدي عن منه عرفة: تنكة ومغرورة..والثانية:ماكنتش طيقاه (تصريحات صادمة لأول مرة)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة منة عرفة ، بالكشف عن كواليس أول لقاء بينها وبين زوجها محمود المهدي، وذلك بعد مرور أيام بسيطة من عقد قرانهما، حيث قالت خلال تصريحات صحفية، أنها تعرفت عن محمود مهدي أثناء كتابة عقد وتصوير فيلم”3 ستات”، حيث انه كان مشاركا في الإنتاج وقتها .

وأوضحت، أن اثناء كتابة العقد حدثت ظروف لإحدة الممثلين واعتذر عن الدور، فقام المؤلف أحمد عاشور بترشيح الفنان محمود المهدي لتقديم الدور ولكنه رفض ثم وافق فيما بعض.

وأشارت منة عرفة، أن أول يوم لقاء بينهما كانت عصبية للغاية حيث قالت:”كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى ولا انا كنت طايقاه”، واستكملت قائلة:” وهو كمان كان شايفنى تنكة ومغرورة، ولكن بعد كدة بقينا اصحاب وبقينا بنتقابل كتير فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى أخر يومين في التصوير”.

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جدير بالذكر، أن الفنان محمود المهدي كان قد أعلن عن عقد قرانه منذ أيام على الفنانة منه عرفة في جو عائلي، ولكن أثارت الصورة المنشورة حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل بسبب ظهور أيادي في الصورة بملابس شتوية وهذا ما يلائم الطقس الذي نعيشه حاليا.

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة منة عرفة ومحمود المهدي طرح فيلمهما الجديد “666” من بطولة وفاء عامر وعايدة غنيم وسامي مغاوري وخدوجة صبري ومحمود مهدي وماجد عبد العظيم، وهو من تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر.

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