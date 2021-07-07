أغرب 3 مواقف لـ شمس الكويتية.. أبرزها رسالتها لـ محمد بن سلمان وقصة دفنها حية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعد الفنانة شمس الكويتية واحدة من أكثر الفنانات العرب إثارة للجدل، فمواقفها الغريبة لا تنتهي وهجومها المتوالي على نجوم الفن والمشاهير.

وتحرص الفنانة شمس الكويتية دائمًا على الظهور الإعلامي من خلال تلك المواقف، وفي هذا التقرير نستعرض معكم أبرز المواقف الغريبة في حياة شمس الكويتية:

قصة أجرأ مشهد في تاريخ السينما المصرية.. 3 فنانات إغراء رفضن العمل به

محمد رمضان يفاجئ متابعيه بأحدث عمل فني له (اتفرج)

رقصة كورونا

الموقف الأول كان وصلة رقص جريئة، أدتها أشمس احتفاءً برفع دوزلة الإمارات التي تقيم فيها قيود كورونا، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.

وظهرت شمس في الفيديو داخل إحدى الطائرات أثناء أول رحلة سفر لها بعد قرار رفع الحظر وإنهاء إجراءات التباعد في دولة الإمارات.

دفنها حية

من خلال ظهورها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة»، قالت الفنانة شمس إنها دفنت نفسها وهي على قيد الحياة، قائلةً: «أنا دفنت نفسي وأنا صاحية عشان أدب نفسي.. وكنت بجرب فكرة الموت، وفكرة إني أكون لوحدي، وأعيش حالة الخوف».

وأضافت قائلة: «ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقيقة، وكان وجهى في البداية في الظاهر، ولكن قررت دفن وجهي.. وشعرت بأمان وسلامة وشعرت أن كل الدنيا خدع وكذب.. وحسيت إني سأكون بين يدي الله ورحمته أوسعه من خطائي».

رسالتها لـ بن سلمان

من ضمن المواقف الغريبة أيضًا للفنانة شمس الكويتية رسالتها إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حيث طالبت بصنع تماثيل من الذهب والزمرد لابن سلمان، تقديرا لجهوده في نقل المملكة العربية السعودية إلى مزيد من التقدم، وإنقاذها من ملايين من الأشخاص.

وبينت شمس الكويتية أنها «تدين بعمرها لولي العهد السعودي لما فعله للإسلام، وأنه أظهر الصورة السمحة للإسلام والمساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك الحقوق المدنية».