أسرار لا تعرفها عن ديفا كاسيل ابنة مونيكا بيلوتشي .. وقصة جراحة التجميل الفاشلة التي خضعت لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - مونيكا بيلوتشي

تصدرت الفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أحدث ظهور لها برفقة ابنتها عارضة الأزياء ديفا كاسيل.

ووفقًا لما جاء في أحدث ظهور لهم، فقد تصدرت النجمة الإيطالية وابنتها غلاف مجلة «فوج» الإيطالية، ليتجدد السؤال عن الجميلة التي خطفت الأنظار.

أغرب 3 مواقف لـ شمس الكويتية.. أبرزها رسالتها لـ محمد بن سلمان وقصة دفنها حية

تركها في ليلة الدخلة لسبب غريب.. أسرار من الحياة الخاصة لـ خيرية أحمد

معلومات عن ديفا كاسيل ابنة مونيكا بيلوتشي

ووفقًا للتقارير الفنية، فتبلغ ديفا كاسيل من العمر 17 عاما، حيث ولدت في 12 سبتمبر من العام 2004، في العاصمة الإيطالية روما.

وتشير التقارير إلى أن ديفا كاسل تجمع بين الجنسيتين الفرنسة والإيطالية، فأصولها الفرنسية تعود لوالدها النجم الفرنسي فينسنت كاسل، والإيطالية من والدتها النجمة مونيكا بيلوتشي.

وفي التاسعة من عمرها أعلن والديها الفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي وفنسنت انفصالهما بعد زواج دام 14 عاما، ولديها شقيق واحد يدعى “ليوني”.

وعلى خطى والدتها، بدأت عارضة الأزياء ديفا كاسيل رحلتها مع عالم عروض الأزياء، واختارها بيت أزياء دولتشي أند جابانا الوجه الإعلاني لعطر «دولتشي شاين».

طاردت ديفا كاسيل العام الماضي شائعات عن خضوعها لجراحة تجميل لزيادة ملامح الشبه مع والدتها، إلا أنها نفت ذلك.

لدى ديفا متابعة ما يقرب من 600 ألف شخص على حسابها في موقع “إنستجرام”.