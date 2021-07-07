بعد زواجها 10 مرات..غادة عبد الرازق تروي كواليس صادمة لأول مرة مع الخيانة الزوجية (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم للفنانة غادة عبد الرازق ، خلال استضافتها في برنامج «مصارحة حرة»، الذي كان يذاع على قناة TEN الفضائية، والذي كان تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، حيث أنها كشفت فيه العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية.

حيث قامت الإعلامية منى عبد الوهاب بسؤال الفنانة غادة عبد الرازق، عندما حلت كضيفة على برنامج «مصارحة حرة»، المذاع على قناة TEN الفضائية، عن عدد المرات التي تعرضت لها للخيانة من قبل زوجها السابق محمد فودة فضحكت قائلة : “لا هي مرة واحدة.”

وأضافت قائلة : «قفشته وهو بيخوني بس كان سوء تفاهم وبعدها اتصالحنا، والخيانة طفاسة من الرجال ».

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أما عن أعذار الرجل الخائن، فقالت غادة: «أعذار الرجالة دايما واهية.. وكل كلامهم فساكونيا، وكلهم بهم طبع الخيانة سواء كانت زوجتهم غادة عبدالرازق أو جينيفر لوبيز».

جدير بالذكر، أن الفنانة غادة عبد الرازق، كانت قد احتفلت مساء أمس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ51 حيث أنها ولدت 6 يوليو 1960، كما أنها كانت قد صرحت من قبل عن عدد زيجاتها فأكدت أنها تزوجت في سن مبكرا ووصلت عدد زيجاتها إلى عشر مرات.

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