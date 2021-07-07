رقصت بدون «شورت».. أسباب الحكم بحبس الراقصة جوهرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت حيثيات الحكم على الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، والشهيرة بـ”جوهرة” بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وذلك بتهمة الإدانة بالتحريض على الفسق والفجور، وتأييد الحكم المستأنف فيه.

وذكرت الحيثيات نصا: “أن الحكم المستأنف قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة، ورجحان أدلة إدانتها على أدلة براءتها، ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف، حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقها ثبوتا يقينيا أخذًا من الدليل المستمد من محضري التحريات والضبط ومقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمة والمرفقين بأوراق الدعوى”.

وأضافت حيثيات القضية:واستطردت الحيثيات “أنه ثابت في الفيديو قيام المتهمة بتحريض الحاضرين من رواد الملهى الليلي على الفسق وذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه ومخالطتها للحضور وأداء حركات وإيماءات جنسية بمنطقة الفرج، واستدعاء الزبائن لها للاقتراب منها وذلك بأحد مقاطع الفيديو وأداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون ارتداء شورت أسفل رداء الرقص، وتعمد إظهار منطقة حساسة من جسدها أكثر من مرة في مقطع الفيديو الآخر”.

جدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية مازالت تحاول الإلحاق بالراقصة جوهرة، وذلك لصدور حكم ضدها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبمجرد تم التوجه لمكانها بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، قامت على الفور بالهروب ولم يتم الوصول إليها حتى الأن.

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