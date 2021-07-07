أول ظهور لزوجة الفنان أحمد رزق برفقة شقيقته.. لن تتوقعوا جمالهما (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان أحمد رزق

قامت زوجة الفنان أحمد رزق ، صورة جديدة لأول مرة لها برفقة شقيقة زوجها التي تدعى “أميرة” وذلك بمناسبة عيد ميلادها، في أحدث ظهور لها، حيث قامت بتوجيه تهنئة خاصة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“فيسبوك”.

فقامت بنشر منشور على الفيسبوك، وكتبت: “أميرة رزق.. أخت زوجي وعمة أولادي وهي مش بس كده هي اختي الصغيرة الجدعة اللي في ضهري مهما اقول عليكي مش حيكفيني إنك أنت نور عيني وبحبك حب يعلم بيه ربنا”.

وأضافت قائلة: “الوحيدة لما بكون مخنوقة أو تعبانة هي لبحكيلها ربنا يخليكي ليا وميحرمنش منك يا حبيبتي كل سنة وانت أسعد وحدة كل سنة وإنت بألف خير وصحه وسعاده أنت وجودي وتشوفيها احلى عروسة Happy birthday”.



وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأشادوا بمدى جمالهم، مهنئينها بمناسبة عيد ميلادها.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد رزق، كان قد صرح لإنه لم يتلق أجرا عن ظهوره كضيف شرف في مسلسل «القاهرة كابول»، الذي قام به خلال شهر رمضان الماضي، وذلك تقديرا للكاتب عبدالرحيم كمال كمؤلف، وكذلك المخرج حسام على.

وعلى صعيد أخر، قام الفنان احمد رزق بانتهاء تصوير مشاهده مؤخرًا، للدور الخاص به «فيلم 200 جنيه»، ويشاركه بطولته إسعاد يونس، وهانى رمزى، ونيللى كريم، وأحمد السعدنى، ودينا فؤاد، وعمرو عبدالجليل.

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