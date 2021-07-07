مفاجأة عن خطوبة منه شلبي من فنان معروف هتتصدم لما تشوفه

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الفنانة منعه شلبي إعلان خطوبتها قريباً، بعد أن وقعت في الحب وتربطها حالياً علاقة عاطفية مع فنان شهير.

ووفقًا لما ذكرته مصادر مقربة من أسرة الفنانة منه شلبي فإن الأخيرة تعيش حاليًا قصة حب مع فنان شهير وهويته مفاجئة للجميع.

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وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي مرحبة للغاية بخطوة خطوبتها من هذا الفنان الشهير، الذي يلقى قبولاً لديها عن باقِي العلاقات السابقة لابنتها.

وبالرغم من انتشار تلك الانباء، إلا أن الفنانة منه شلبي لم تفصح حتى الآن بشكل صريح عن خبر خطوبتها أو أنها تعيش قصة حب.

وربط الجمهور ومتابعي الفنانة منع شلبي بين تلك التصريحات وبين المخرج الشهير ماندو العدل، خاصة بعد انتشار أكثر من صورة لهما بعد عملهما سوياً في مسلسل «حارة اليهود»، إلا أن والدتها نفت أيضاً هذا الأمر مؤكدة على أن ابنتها لم تتزوج سراً.

منة شلبي تحدثت بصراحة في مسألة زواجها خلال وجودها في برنامج «صاحبة السعادة»، لتشدد على أن فكرة تأخر الزواج لا تزعجها فهي لن تتزوج لمجرد أن ترضي الناس، مشيرة إلى أنها تنزعج من أسئلة البعض لها عن موعد زواجها في حين أن الأمر «قسمة ونصيب«.