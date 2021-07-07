بعد مرور 54 عاما على العرض.. خطأ لم يكتشفه أحد في فيلم «صغيرة على الحب»

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعد فيلم “صغيرة على الحب” من اكثر الأفلام الدرامية التي تجمع بين الرومانسية في إطار كوميدي اجتماعي هائل، ومازال حتى الأن يقبل على مشاهدته العديد من المشاهدين وخاصة محبي الفنانة الراحلة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، ولكن بالرغم من عرضه منذ حوالي 54 عاما إلا أن فيه بعض الأخطاء الفنية التي لم يتم احد اكتشافها حتى الأن.

حيث ظهرت الفنانة نادية الجندي في إحدى مشاهد الفيلم وهي تحاول أن تقنعه بأن تلعب دور الطفلة في الاستعراض الجديد الذي يقوم بإخراجه، وفي ذلك المشهد تقوم نادية الجندي بتقمص دور طفلة وترتدي باروكة صفراء بضفائر.



ولكن بعدما يرفضها الفنان رشدي أياظة، تقوم الفنانة نادية الجندي بخلع الباروكة فيظهر شعرها كثيف مرفوعا لأعلى وتلك التسريحة لا يمكن أن تكون تحت الباروكة الصغير بضفائر.

وبالرغم من عرض الفيلم منذ ما يقارب من حوالي 54 عاما إلا أن لا يوجد أي احد لاحظ ذلك الخطأ الفني، ولكن حقق هذا الفيلم نجاحا ساحقا وقت عرضه ومازال يعرض حتى الأن وينتظره العديد من الجمهور.

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