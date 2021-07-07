مصدر مقرب حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

كشف مصدر مقرب من الفنان الزعيم عادل إمام حقيقة ما تداول من أخبار حول إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19″، بعدما تداولت أخبار عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصابته بكورونا.

حيث نفى المصدر المقرب من الفنان عادل إمام، ما تداول حول إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويقضي معظم أوقاته برفقة أبنائه وأحفاده في المنزل.

وطالب بعدم تداول تلك الأخبار التي وصفها بالشائعات، مشيرا إلى أن هذه الشائعات تثير غضب أسرة الفنان بالكامل، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتداول فيها هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى تم عرضه خلال شهر رمضان للعام الماضي، وشارك فى بطولته عدد من نجوم الفن منهم: دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

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