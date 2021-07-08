اتفرج حمادة هلال مع والدته في لحظاتها الأخيرة في المستشفى

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحيا الفنان والمطرب حمادة هلال، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته، بمشاركة جمهوره ومتابعيه ونشر مقطع فيديو لها عبر حسابه الرسمي عى موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر حمادة هلال مقطع فيديو يجمعه بوالدته في لحظاتها الاخيرة من داخل المستشفي، وعلق عليه بكلمات مؤثرة.

وكتب حمادة هلال على الفيديو: “سنة من عمرى راحت وانتى مش معايا ياامي والحمدلله راضى ‏الله يرحمك ويرحم كل اللى معاكى الطيبين ‏اللي سبقونا الله يرحمنا جميعآ ‏ويجمعنا فى الجنه مع الانبياء والشهداء والطيبين ????.. اسألكم الدعاء”.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان والمطرب حمادة هلال، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وفاة عمته.

وكتب الفنان حمادة هلال على صفحته الرسمية : انا لله وإنا اليه راجعون.. عمتي أم محمد في ذمة الله.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه ويسكنها فسيح جناته ويصبر أولادها ويصبرنا جميعاً.. نسألكم الدعاء”.

ويعد حمادة هلال، مطرب مصري، يعتبره البعض ينتمى إلي المطربين الشعبين، له العديد من الأغاني الناجحة، بالإضافة إلى أقتحامه مجال التمثيل، من خلال الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، التى حققت مشاهدة جيدة.

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