أصالة تفاجىء الجمهور بـ نيولوك جديد.. ومتابعون :مين النقاش اللي عمل فيكي كدا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت المطربة السورية أصالة، جمهورها ومتابعيها الساعات الماضية، بنشر صور لها بنيولوك جديد ، أثار سخرية المتابعين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورومقاطع فيديو للنجمة أصالة، بالنيولوك الجديد، الذي أثار جدلا واسعا وسخرية من المتابعين.

وظهرت أصالة في الصور وهي بشعر قصير للغاية ومصبوغ باللون الأصفر، في إطلالة مفاجئة للجمهور.

وانهالت التعليقات من الجمهور على الصور أصالة والتي جاءت بالسخرية، وأبرزها :” مين النقاش ال عمل كدا؟. شبه حزلقوم. ايه الأرف دا؟.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة أصالة ، بمشاركة مجموعة من الصور لتشارك متابعيها وجمهورها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها،وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة أصالة ، خلال الصور التي قامت بمشاركتها للجمهور والمتابعين عبر صفحتها على إنستجرام، وهي تصرخ وفي صور أخرى وهي تضحك، وكانت ترتدي فستانا أبيض فضفاضا وأكملت الإطلالة بلمسات جمالية رقيقة أبرزت جمال ملامحها، وفضلت ألا تترك شعرها لذهبي منسدلا .

جدير بالذكر، أن الفنانة أصالة كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي لهذا العام من خلال غناء تتر مسلسل “قصر النيل”، الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمين أبو حافة.

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