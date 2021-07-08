بعد 18 عامًا من عرضه.. خطأ كبير لم يلاحظه أحد في فيلم اللمبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعد فيلم اللمبي، الذي قدمه الفنان محمد سعد، هو أشهر أفلامه السينمائية، والذي عرفه الجمهور من خلاله، حتى أنهم أطلقوا عليه لقب اللمبي.

وتم عرض فيلم اللمبي منذ 18 عامًا، حيث حقق نجاح ساحق وحققت إيراداته رقم قياسي كبير في تاريخ السينما المصرية.

وشارك في بطولة فيلم اللمبي، محمد سعد وحلا شيحة وعبلة كامل والراحل حسن حسني ولطفي لبيب وغيرهم ومن إخراج وائل إحسان.

وتدور قصة فيلم اللمبي، حول “اللمبي” الذي يعيش فى الحارة مع أمه فرنسا في منزل فقير، و يقع في حب جارته “هنا شيحه” لكن أباها يعترض على الزواج.

وعلى الرغم من النجاح الساحق الذي حققه الفيلم، إلا أنه اشتمل على خطأ في بعض مشاهده لم يلاحظه الكثيرون وهو مانرصده في السطور التالية.

وجاء الخطأ في فيلم اللمبي، في أحد المشاهد التي تجمع محمد سعد والراحل حسن حسني، وهو يقف في شرفة في دور الأول، بينما يقف محمد سعد في الشارع.

لنكتشف في مشهد آخر في الفيلم، أن حسن حسني يسكن في أحد الشقق في الطوابق العالية وليس الأول، وذلك عندما تكتشف حلا شيحة خيانة محمد سعد في شقة حسن حسني نجد أنها تنزل عدة أدوار على الدرج.

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