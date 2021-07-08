شيما صابر مع زوجها في وضع حميمي داخل حمام السباحة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الإعلامية شيما صابر، مهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت شيما صابر في الصورة برفقه زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي، وهما داخل حمام السباحة في أحضان بعضهم البعض.

وعلقت شيما صابر علي الصورة، قائلة: “اترك الأمواج تحملك إلي الأماكن التي لا يمكن أن يحملك إليها النور”.

وانهالت التعليقات على صورة شيما صابر، والتي جاء أبرزها :”حلوين اوي ماشاء لله.. جمال جدا”.

وفي وقت سابق، نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات، وذلك عبر حسابها الشخصي على وقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلّقت شيما قائلة “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب اشكر فريق تمريض المستشفى إلي أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان”.

وكانت الإعلامية الرياضية الشابة، قد رُزقت بمولودها الأول من زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي، الذي حرص على التواجد بجوار زوجته داخل غرفة العمليات.

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