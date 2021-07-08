بعد إثارتها للجدل والتعرض لانتقادات متابعيها..هبه مبروك تعلق على سيشن زواجها من كلب (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - البلوجر هبه مبروك

قامت البلوجر هبه مبروك ، بالتعليق على الصور المنشورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات التي أعلنت من خلالها زفافها على علقت، مما أدى إلى تفاعل العديد من الجمهور معلقين على غضبها واستيائها منها، فخرجت عن صمتها وعلقت على الجمهور وقالت:”في ايه ياجماعة، دة سيشن عادي”.

وعلى الفور تفاعل العديد من المتابعين على إنستجرام، مع تعليقها مطالبين منها الهدوء وعدم ربط أفعالها بما حدث من خلافات مع زوجها حتى لا تتعرض للانتقادات اللاذعة، مطالبينها بحذف تلك الصور.

جدير بالذكر، أن أثارت هبه مبروك ، كانت قد أثارت حالة من الجدل على نظاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشر مجموعة من الصور التي برفقة كلب ومعلق في رقبته ورقة بيضاء مكتوب عليها “حفل زفاف” لتنشر تلك الصور سريعا على الصفحات الالكترونية وبين العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت على الصور وكتبت:“ضل كلب ولا ضل…. كملوا انتوا بقى”، فى هذا السياق، تعرضت “هبة”، لرد فعل قاسٍ من جمهورها وعلق البعض قائلا:”انتي كدة بتهيني نفسك”.

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