نور عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعون : فين الهضبة ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت نور ابنة النجم الكبير عمرو دياب، جمهورها ومتابعيها، بصور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نور عمرو دياب في الصور وهي في جلسة تصوير جديدة، وبإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان تايجر قصير أثار جدل كبير.

وعلقت نور عمرو دياب، على الصور وكتبت :”sunshine + air force”.

وانهالت التعليقات على صور نور عمرو دياب، فبعضها أعجب بإطلالتها والبعض الآخر هاجم طريقة لبسها وعلق :”فين بابا الهضبة؟.

وفي وقت سابق،كشفت نور عمرو دياب لجمهورها ومتابعيها أن هوايتها التي تستمتع بها هي الرقص والدراسة وتعلم اللغات الجديدة، وكذلك تحب أفلام مارفيل ولعب ألعاب الفيديو بالإضافة الى نومها بكثرة.

وعن إمكانية دخولها العمل الفني، قالت نور عمرو دياب إنها لم تخطط لهذا الأمر حالياً وفي حال قررت دخول التمثيل على خطى والدتها فأنها ستحصل على الدورات لتكون مؤهلة للعمل بالمجال الفني ووجهت سؤالاُ إلى متابعيها إذا كانوا يريدون مشاهدتها وهي تمثل أم لا؟.

كما أوضحت أن تصميم الأزياء من أهم أنشطتها في الحياة حالياً، وذكرت انها تعمل على مشروعها الخاص لتصميم الأزياء ومن المقرر أن تطلق علامتها الخاصة في القريب العاجل.

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