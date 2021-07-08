أولى اللقطات من عقد قران الفنانة هاجر أحمد (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هاجر احمد

قام عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور من أولى لقطات عقد قران الفنانة الشابة هاجر أحمد، وذلك بمسجد الشرطة في القاهرة الجديدة على شاب من خارج الوسط الفني.

حيث ظهرت الفنانة هاجر أحمد خلال الصور المنشورة، وهي ترتدي بدلة كلاسيك رائعة أبرزت جمالها وأنوثتها، وفضلت أن تضع القليل من المكياج لإضفاء لمسات جمالية بالألوان الترابية، ولم تتكلف في إرتداء الاكسسورات، فأبدت بإطلالة بسيطة أثارت إعجاب متابعيها والجمهور.

وإليكم اجمل اللقطات من عقد القران في وسط عدد من الاهل والاصدقاء:

يذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل “أحسن أب” من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.