محمد رمضان يستعرض مجوهراته للجمهور..ويكشف عن سر تمسكه بإرتداء الخاتم(صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان ، بنشر فيديو جديد له لأنه يحرص دائما على مشاركة جمهوره ومتابعيه لحظاته السعيدة، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتنبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ Instagram، فيديو وهو يستعرض من خلاله عن هدية تلقاها من أحد صناع المجوهرات في الأردن، وهو خاتم يحمل الحروف الأولى من اسمه بالإنجليزية “MR”.

وعبر رمضان عن مدى تقديره الشديد للأردن، وتوجه بالشكر إلى عبد الله سكجها صانع الهدية، مؤكدا أنه لن يخلع الخاتم طوال حياته وأنها هدية قيمة وغالية بالنسبة له، مما أثار إعجاب الجمهور ومتابعيه.

يذكر أن، محمد رمضان يستعد في الفترة الحالية لتصوير أغنية “جو البنات” والتي تجمعه بكل من المنتج الموسيقى RedOne والمطرب نعمان بلعياشي، ومن المنتظر أن يكون فيديو الأغنية للمخرج محمد سامي.

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