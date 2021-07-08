بـ«الهوت شورت»..ناهد السباعي تستعرض رشاقتها على إنستجرام (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ناهد السباعي

قامت الفنانة ناهد السباعي ، بنشر فيديو جديد لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ أنستجرام، أثناء قيامها ببعض التدريبات الرياضية في المنزل، لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها.

حيث ظهرت الفنانة ناهد السباعي، خلال الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية عبارة عن بادي وهوت شورت وهي تمارس عدد من التمارين الرياضية التي أثارت إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين، وحصل الفيديو على العديد من الإشادات من قبل الفنانين والفنانات منهم: سارة الشامي وإدوارد ومروة الأزلي غيرهم.

يذكر أن ناهد السباعي شاركت في مسلسل “في بيتنا روبوت” كضيف شرف كما أنها تنتظر عرض فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض وعمرو وهبه وبسمة ومنذر رياحنة وغيرهم نخبة من نجوم الفن. الفيلم من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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