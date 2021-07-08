بـ«الشعر الأحمر»..رانيا يوسف تفاجئ الجمهور بـ نيولوك جديد وجرئ (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة رانيا يوسف

قامت الفنانة رانيا يوسف ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك متابعيها وجمهورها بشكل مختلف، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام، من أحدث ظهور لها.

حيث نشرت الفنانة رانيا يوسف الصورة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، موضحة أنها من كواليس مسلسل “الآنسة فرح” الجزء الرابع، حيث ظهرت بشكل مختلف تماما عن ما كانت عليه حيث صبغت شعرها باللون الأحمر الغامق مما أعطاها شكل مميز وجميل، وأثار الشكل الجديد متابعيها وجمهورها.

جدير بالذكر، أن مسلسل “الآنسة فرح” الجزء الرابع يتم تصويره حاليًا، وقصته مأخوذة عن المسلسل الأجنبي “Jane the virgin”، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، مريم الخشت، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمود عزت ومن إخراج وائل فرج

الجدير بالذكر أن رانيا يوسف شاركت في مسلسل “اللعبة” الجزء الثاني مع شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل وغيرهم العديد من نجوم الفن الأخرين.

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