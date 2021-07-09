رانيا منصور تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير جريئة..متابعون:قميص نوم (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة رانيا منصور

قامت الفنانة الشابة رانيا منصور،بخطف أنظار جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ «إنستجرام»، كاشفة عن أن تلك الصور تم التقاطها في حفل زفاف الاعلامي مروان يونس .

حيث ظهرت خلال الصور التي نشرتها منذ الساعات القليلة الماضية، وهي ترتدي فستانا باللون الزهري الناعم، مما أثار إعجاب الجمهور، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية بالألوان الترابية وفضلت ألا تترك شعرها منسدلا على كتفيها .

جدير بالذكر، أن آخر أعمال رانيا منصور، مشاركتها في مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخرا، عبر قناة «mbc مصر»، وكان العمل من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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