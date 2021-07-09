بعد إثارته للجدل في عقد القران..من هو أحمد الحداد عريس هاجر أحمد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة الشابة هاجر أحمد ، بعدما تداولت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعقد قرانها الذي تم عقده مساء أمس الخميس، وخطفت الأنظار وقلوب متابعيها من خلال الإطلالة ذات اللون الأوف وايت الرائعة التي ظهرت بها خلال الصور، وتم عقد القران وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء في أجواء فرحة وبهجة.



حيث أرتدت جامبسوت بلون الأوف وايت، المطعم ببعض قطع الجوبير الشفاف من منطقة الصدر، وأكملت الإطلالة بإرتداء جاكيت طويل بنفس اللون، وفضلت أنتضع القليل من اللمسات الجمالية بالألوان الترابية بتوقيع خبيرة تجميل سالي رشيد، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بتوقيع مصمم شعر أحمد منير.

وظهرت الفنانة هاجر احمد خلال الصور، برفقة عريسها الذي يدعى احمد الحداد وهو شاب من خارج الوسط الفني تماما، وأثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أنه يشبه الفنان المطرب تامر حسني كثيرا، وجاءت تعليقات الجمهور عنه:«شبه تامر حسني».

مؤسس شركة سيارات عريقة.

مؤسس شركة تجارية.

يطلق عليه أصدقائه أنه رجل أعمال ريادي.



الجدير بالذكر، أن أخر أعمال هاجر احمد كان مسلسل “أحسن أب” من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.