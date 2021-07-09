أول تعليق من الفنان أحمد حاتم بعد تعرضه لحادث سير منذ ساعات

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحمد حاتم

طمأن الفنان أحمد حاتم محبيه ومتابعيه على صحته مؤكدًا أن الحادث كان بسيطًا، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلا: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، كله تمام بسيطة».

وكان الفنان أحمد حاتم قد تعرض لحادث بسيارته، إذ كشف الإعلامي رامى رضوان عن تعرضه لحادث أثناء تقديم برنامجه «مساء dmc» قائلا: «الفنان أحمد حاتم كان معانا ضيف النهاردة.. للحضور للفقرة الحوارية بالبرنامج.. وللأسف الشديد تعرض لحادث، ونتمنى له الشفاء العاجل».

وشارك أحمد حاتم في منتخب مصر للسباحة فى بطولة موسوعة جينيس لسباق التتابع 100×50م، وتحطيمه وفريقه الرقم القياسى فى هذا السباق.

يمتلك النجم أحمد حاتم مواهب ومهارات متعددة، على رأسها السباحة والتي اعتاد أن يحقق فيها بطولات عديدة منذ طفولته، وتأتي مشاركته في هذه البطولة بالتزامن مع عرض أحدث أعماله وهو الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» مع النجمة منة شلبي، والذي يُعرض حاليًا على منصة اتفرج محققًا أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة.

ومن أحدث أعماله المنتظر عرضها قريباً مسلسل شقة ستة بطولة روبي وإخراج محمود كامل، وفيلمي قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عدد كبير من النجوم، وعروستي الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي السرب، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم.