مي حلمي تفجر مفاجأة وتكشف لأول مرة صلة قرابتها من فنانة شهيرة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الإعلامية مي حلمي صلة قرابتها من فنانة شهيرة، وذلك من خلال إجابتها على أسئلة المتابعين.

ونشرت مي حلمي من خلال خاصية الرسائل عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة لسؤال أحد متابعيها.

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وعادت الإعلامية مي حلمي من جديد لفتح الباب مجددا أمام جمهورها لعرض استفساراتهم والإجابة عليها، ولا تزال حتى يومنا هذا تستقبل أسئلتهم وتتفاعل وتجيب عليها.

ومن بين الأسئلة التي تلقتها الإعلامية مي حلمي سؤالًا تضمن تشبيهها بفنانة كبيرة، إذ جاء نصه: «شبه نبيلة عبيد أوي، وهي صغيرة على فكرة»، لتكشف الإعلامية المتخصصة في الشأن الرياضي، في تعليقها عن وجود صلة قرابة تجمعها بالفنانة، قائلةً: «كانت مرات عم بابا».

وكانت الإعلامية الرياضية، تعرضت لصدمة جديدة بعد فترة ليست بكبيرة، تمثلت في إعلان محمد رشاد، انفصاله عنها دون علمها، إذ أكدت مي حلمي، أنها تفاجأت بأحد الأشخاص يخبرها بطلاقها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.