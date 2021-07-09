الصحة تصدر بيان بشأن الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الإبراشي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت اللجنة المسؤولة عن مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن تأخر حالتهما الصحية.

ومن خلال بيان نشره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، فقد أكد أن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بحالة مستقرة، وأنه تعافى من فيروس كورونا، مؤكدا أن ما يقال عن تدهور صحته، غير صحيح.

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وعن الحالة الصحة للفنانة دلال عبد العزيز، أوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان: أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز مستقرة، وأن ما تعاني منه حاليا التهاب في النسيج الرئوي، أو ما يسمى بـ«القابلية لحدوث تليف رئوي»، مؤكدًا أنه حتى يكون التشخيص بأن الحالة تليف رئوي لابد أن يمر أكثر من 3 أشهر.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا نهاية شهر أبريل الماضي، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما لا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم بناء على طلب الأسرة خوفًا على تدهور صحتها.