آية سماحة ردًا على أسئلة أحد المتابعين على إنستجرام: “اتجوزت عشان أبوس (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - آية سماحة

قامت الفنانة الشابة آية سماحة ، بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها وهي تقبله، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

فقام العديد من الجمهور والمتابعين بتوجيه انتقادات لاذعة إتجاها بسبب تلك الصورة، ووصفوها بعدم الحياء لأنها تقبله أمام الجمهور والمتابعين، فقامت بالرد على الانتقادات التي تم توجيهها لها، وذلك من خلال نشر فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

حيث قالت سماحة، خلال الفيديو، أنها لا تجد عيبًا أو حرجًا في تقبيل زوجها بل على العكس فهي سعيدة بذلك وهكذا تمت تربيتها وقالت “أنا ببوسه علشان جوزي وبنزلها عندي علشان مبسوطة إن احنا بنبوس بعض”

وتابعت قائلة :”أنا مبسوطة بالصورة وعاوزة احتفظ بيها كذكرى وببايا ومامتي كانوا بيعملوا كدة وأحنا اتربينا كدة، وعمر ما بابايا أو مامتي ما قالولي إن البوس حرام طالما ببوس جوزي وانا اتجوزته علشان ابوسه ومش شايفة إن فيها أي مشكلة”

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