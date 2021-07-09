غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اغتصابها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كثير ما نسمع عن جرائم التحرش والاغتصاب وما يحدث للفتيات، ولكن الذي لا يتكرر كثيرًا هو تعرض الفنانات أو المشاهير لمثل هذه الحوادث.

وبالرغم من أن هناك بعض الفنانات والمشاهير قد تعرضوا لوقائع تحرش واغتصاب، إلا أن الكثير منهن يؤثر الصمت وعدم الإفصاح عن هذا الأمر، إلا أن بعضهم كان جريئًا وقويًا في كشف ما حدث لهم ولم يلتفتوا لتبعات اعترافاتهم وهل يؤثر ذلك على مكانتهم من عدمه.

مي حلمي تفجر مفاجأة وتكشف لأول مرة صلة قرابتها من فنانة شهيرة (اتفرج)

أول تعليق من أحمد العوضي على اتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها

ومن أبرز الفنانات اللاتي أثرن الحديث وكشف ما ترضوا له كانت الفنانة غادة عبد الرازق، والتي اكدت أنها تعرضت لعدة وقائع وليست مرة واحدة.

فلعل من أشهر الوقائع التي تعرضت لها الفنانة غادة عبيد الزراق كانت في العام 2013، وذلك عندما اتهمت المخرج محمد سامي بالتحرش بها وتعمد ملامسة أجزاء من جسدها.

وقالت الفنانة غادة عبد الرازق في هذا الوقت أن المخرج محمد سامي تعمد جذبها من ملابسها إثر مشادة كلامية حدثت بينهما، وهو ما تسبب في ظهور جزء حساس من جسدها.

وكما قلنا لم تكن تلك هي الواقعة الوحيدة التي تتعرض لها الفنانة غادة عبد الرازق، فقد قالت في تصريحات صحفية لها إنها تعرضت للتحرش عدة قبل أن تصبح ممثلة شهيرة.

وقالت الفنانة غادة عبد الرازق إن المرة الأولى كانت تمشي في الشارع وضربها شخص من الخلف يركب دراجة.

وفي مرة الثانية كانت في الثانية عشرة من عمرها وكانت جالسة بالسيارة واقترب منها رجل وفعل حركة خارجة، مما أصابها بالصدمة.

ولكن المرة الأكثر قسوة على نفسها، فقد أكدت الفنانة غادة عبد الرازق إنها كادت أن يتم اغتصابها في مرحلة الطفولة على يد مختل عقليًا إلا أنها نجحت في الهرب منه.