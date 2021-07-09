«كنت مرعوبة».. البلوجر هبة مبروك تدخل في نوبة بكاء على الهواء لهذا السبب

أنهارت البلوجر هبه مبروك ، من البكاء ودخلت في نوبة شديدة من الانهيار وذلك عند استضافتها ببرنامج الجمعة فى مصر والمذاع عبر فضائية MBC مصر، وذلك بسبب ما تلقته من انتقادات من قبل الجمهور والمتابعين وشيوخ العلم والدين بسبب جلسة التصوير التي عقدتها مع كلب وأعلنت أنه حفل زفاف.

حيث قالت البلوجر هبة مبروك ، إن دار الإفتاء المصرية وعددا من الشيوخ علقوا على قيامها بنشر جلسة التصوير من كلب معقبة “مكنتش عارفة إن الموضوع والواقعة دي هتكبر أوي كده”، مؤكدةأن هدفها من جلسة تصوير الزواج من كلب تقليد “سيشن أجنبى” وأرادت أن تصنع محتوى مختلفا وجديدا لجلسات التصوير في مصر، وذلك خلال استضافتها ببرنامج الجمعة فى مصر والمذاع عبر فضائية MBC مصر.

وتابعت قائلة:تفاجئت برد فعل المتابعين والجمهور وقالوا انى متجوزة كلب وفى شيوخ كفرتنى، مشيرة إلى أن هدفها من نشر تصوير جلسة الزواج من كلب أنها تصبح تريند على انستجرام وبس.

جدير بالذكر، أن البلوجر هبه مبروك كانت قد نشرت مجموعة صور لجلسة تصوير مع كلب، وقد أعلنت تصوير حفل زفافها على “كلب” والتي أثارت جدلا كبيرا بين متابعيها الذين تخطوا المليون متابع على موقع إنستجرام فقط بسبب تلك جلسة التصوير.

مقالات أخرى قد تهمك:

بعد إثارتها للجدل والتعرض لانتقادات متابعيها..هبه مبروك تعلق على سيشن زواجها من كلب (صور)

البلوجر هبة مبروك تعلن زواجها من كلب.. وانتقادات لاذعة من متابعيها (صور لن تصدقها)