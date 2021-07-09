بعد اتهامهابـ «الفسق والفجور».. اعترافات خطيرة بالتحقيقات مع الراقصة جوهرة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الراقصة جوهرة

تمكنت مباحث الأداب من القبض على الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، والشهيرة بـ “جوهرة”، وتوجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، حيث قضت المحكمة في وقت سابق، بحبس الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، والشهيرة بـ “جوهرة” سنة مع الشغل.

وكشفت جهات التحقيق العديد من المفاجأت والاعترافات الخطيرة بالتحقيقات مع الراقصة جوهرة، حيث أكدت أن ليس معها أي تصريح لمزاولة مهنة الرقص الشرقي من إدارة المصنفات بنقابة المهن التمثيلية، وردت قائلة: أنا غلطانة ومش هعمل كده مرة أخرى.

وعند توجيه لها تهمة مخالفة القانون بالعمل بالبلاد دون تصريح من وزارة القوى العاملة، ردت قائلة:لا آخر مرة، متعهدة بعدم الرقص ببدل مثيرة للغرائز ولا مكشوفة مرة أخرى على الإطلاق.



كما تعهدت بعدم إرتداء بدلة شبه عارية تظهر مفاتن الجسد مرة أخرى، فردت عند توجيه لها تهم إثارة الغرائز والتحريض على الفسق والفجور وقالت: أنا غلطانة ومش هعمل كدا تاني.

جدير بالذكر، أن الفنانة الاستعراضية جوهرة أثارت حالة من الجدل فى الايام القليلة الماضية، بعد تداول عدد من الفيديوهات لها وهي ترقص ببدلة شبه عارية، وصدر قرار بالقبض عليها وبتوجيه تهم نشر الفسق والفجور فى الغردقة، وتم القبض عليها خلال ساعات قليلة من بعد صدور القرار بالضبط والإحضار.

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