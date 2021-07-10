وصلة رقص هستيري لـ الشرنوبي وزوجته في فرح عمرو سلامة .. (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، حفل عقد قرآن المخرج عمرو سلامة، الذي أقيم الساعات الماضية، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء فقط.

ونشر الشرنوبي، صورة تجمعه بزوجته راندا رياض، على حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انسترجرام” وهم في إطلالة رومانسية.

كما شارك محمد الشرنوبي في الحفل، بوصلة غناء ورقص هو وزوجته، على أغنيته “حتة من الخيال”، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من الحفل.

وفي وقت سابق، احتفل الفنان الشاب محمد الشرنوبي، بعيد زواجه الأول مع زوجته راندا رياض، بمنشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

وكتب الشرنوبي قائلًا “اول سنه تعدي علينا مع بعض في بيت واحد وتاني سنة تقريباً لينا مع بعض عايز اقول لك حاجات كتير اوي لا يمكن تكفي اقولها لك هنا بس بجد حاسس ان قلبي و عقلي اختاروا صح، اكتشفت انك اجدع و اطيب و احن بنت في الدنيا ربنا يخليكي ليا و يبعد عننا كل شر.. بحبك يا راندا.. كل سنة واحنا مع بعض دايماً ان شاء الله”

جديربالذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل “كل ما نفترق” بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، أحمد فهمي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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