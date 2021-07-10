دنيا وإيمي سمير غانم تثيران القلق حول حالة دلال عبد العزيز.. لن تصدق ماذا فعلوا

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من القلق أثارتها الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم، الساعات الماضية، عن الحالة الصحية لوالدتهم الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت كل من دنيا وإيمي سمير غانم، صورًا لوالديهما الساعات الاخيرة، عبر حسابتهم الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت إيمي سمير غانم، على حسابها الرسمي “انستجرام” صورة تجمعها بوالدها ووالدتها وعلقت عليها :”ربي ارحمهما كما ربياني صفيرا”.

من جانبها نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة تجمعها بوالدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وعلقت عليها بقلي مكسور.

وحتى الآن، لم تخبر إيمي ودنيا سمير غانم، والدتهم دلال عبد العزيز بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، خوفًا على صحتها حتى لا تتعب أكثر.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر طبية، عن قيام الفنانة دلال عبد العزيز، بكتابة العديد من الرسائل اليومية ،لزوجها الفنان الراحل سمير غانم، اعتقادا منها أنه مازال حي.

وجاء نص رسالة دلال لزوجها :«إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».

كما كشفت مصادر طبية، إن دنيا وإيمي سمير غانم تقولان لدلال عبد العزيز دوما إن «سمير غانم بيدعيلك بالشفا، وأنه يريدك بجواره، ولكن حالته الصحية غير جيدة».

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