أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد أزمتها مع طليقها وريهام حجاج (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، بمجموعة من الصور الجديدة لها، على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “أنستجرام”.

ويعد هذا الظهور هو الأول لياسمين عبد العزيز، بعد أزمتها الاخيرة مع طليقها محمد حلاوة وريها حجاج التي أثارت جدلًا واسعًا الأيام الأخيرة.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صور لها على “انستجرام” وعلقت :” سعدت بالحصول علي الاقامة الذهبية بدولة الامارات العربية الشقيقة”.

وفي وقت سابق، خرج الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز عن صمته وعلق على الاتهامات التي وُجهت لزوجته حول تعذيب خادمتها

ومن خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتب أحمد العوضي: «الرجاء من الساده الصحفيين زملائي بيعتلولي ان الخبر ده بيتبعلهم من رقم دولي … طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها».

وأضاف العوضي: «واعمالا لقول الامام الشافعي .. اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت .. حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي انا وياسمين ما هي الا محاولات بائسة لن تجدي نفعا …فها هو خبر نشرته صفحه اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحه من ثلاثة ايام … انا لن اتجاوز احتراما للجميع وارجو من تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحه … ونبطل اللجان واللجان المضاده .. والافضل توفير كل هذا المال لاعمال الخير .. فمن الافضل ان لا نتجاوز احتراما للهيبه واحتراما للجمهور العزيز … شكرا للساده الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للحمهور المحترم الواعي المثقف … وكالك احترامي للمصري اليوم العزيزه».

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